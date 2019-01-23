Один из кораблей в районе Керченского пролива продолжает гореть

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-23T17:08:10+03:00

Судьба шестерых пострадавших в пожаре двух танкеров до сих пор неизвестна

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Спасатели южного спасательного отряда МЧС России продолжают патрулировать зону ЧП в районе Керченского пролива. При пожаре двух танкеров-газовозов "Канди" и "Маестро" пострадали 32 моряка с обоих кораблей. Спасенные 14 членов команд готовятся отправиться на родину, кто в Индию, кто в Турцию. Тела погибших тоже отправляют домой. Но судьба остальных шести членов экипажей по-прежнему неизвестна.

- Сегодня в 12.20 вертолет МЧС России со спасателями на борту вылетел с аэропорта г. Геленджик к месту ЧС в Чёрном море, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - Спасатели Геленджикского подразделения МЧС (филиал ЮРПСО) продолжали поиск с воздуха.

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Сообщается, что как и накануне, спасатели обследовали акваторию моря в районе места происшествия. Но, к сожалению, никаких следов пропавших моряков обнаружены не были. Один из кораблей, надо сказать, продолжает гореть.