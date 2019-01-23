Краснодарская аллея в честь 80-летия образования края перестанет существовать

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-23T17:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня 23 января 2019 года состоялось очередное заседание Гордумы Краснодара. Депутаты обсудили, в частности, судьбу недавно открытой в Юбилейном микрорайоне столицы Кубани Аллеи в честь 80-летия Краснодарского края. Народные избранники решили, что данное место досуга будет разумнее переименовать в сквер.

- Целесообразность переименования депутаты объяснили тем фактом, что аллея подразумевает под собой дорогу, а в Юбилейном микрорайоне располагается облагороженный участок, который уместнее назвать сквером, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Гордумы.

Напомним, 9 января 2019 года состоялось торжественное открытие аллеи. Ее площадь составляет 45,5 тысячи квадратных метров. На ее территории посадили почти две тысячи деревьев и кустарников, 80 сосен, обустроили спортплощадки и скейт-парки, также провели берегоукрепительные работы.