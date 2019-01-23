Жителей Новопокровского района примут краснодарские онкологи

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-23T17:10:49+03:00

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Врачи краснодарского онкодиспансера №1 проведут прием пациентов в больнице станицы Новопокровской. Жители района смогут попасть к специалистам без предварительной записи в течение всего дня 26 января.

- Так как на начальных стадиях онкологическое заболевание протекает бессимптомно, его необходимо своевременно диагностировать. Для этого следует посещать специалиста для профосмотра хотя бы один-два раза в год, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Отметим, главной задачей проекта «Кубань против рака» является своевременное обнаружение злокачественных патологий у жителей Краснодарского края. Региональное министерство здравоохранения организует выездные приемы онкологов в районных центрах и отдаленных хуторах, а также проводит недели мужского и женского здоровья. Только в 2018 году в рамках таких акций врачи осмотрели почти 92 тысячи жителей Кубани.