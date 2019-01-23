В Краснодаре дали старт военно-патриотическому марафону
В Краснодарском парке им. 30-летия Победы на площади перед Выставочным залом Боевой Славы 23 января состоялась торжественная церемония открытия краевого военно-патриотического месячника. В мероприятии приняли участие свыше 7,5 тысяч человек.
- В рамках месячника в Краснодаре запланировано проведение тысяч мероприятий, которые не только расскажут молодежи о подвигах солдат минувших воин, но и покажут престиж несения службы и мощь современной Российской армии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.
В этом году, в частности, пройдут акции, посвященные 75-й годовщине освобождения Ленинграда и снятия его блокады и 30-летию окончания боевых действий в Афганистане. Также Краснодар отметит день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия по этому поводу намечены на 12 февраля 2019 года.
Стоит отметить, что в 2018 году в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в столице Кубани провели более 4 тысяч мероприятий, которые охватили свыше 200 тысяч человек.