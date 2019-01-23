В Анапе задержали извращенца, разгуливающего по курорту в одних чулках

СЕГОДНЯ 17:57 2019-01-23T18:38:43+03:00

В таком виде мужчина подходил к девочкам

Свои половые органы он демонстрировал исключительно малолеткам

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В Анапе задержали 50-летнего жителя Темрюкского района, обвиняемого в развратных действиях по отношению к малолетним девочкам.

Следствие нашло подтверждение тому, что пожилой мужчина, разгуливая по улицам станицы Гостагаевской, показывал подросткам половые органы.

- С заявлением в правоохранительные органы в итоге обратились родители девочек, - прокомментировали "КП" - Кубань" в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас в отношении развратника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он дает показания. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Уголовное дело заведено по двум статья - развратных действий в отношении несовершеннолетних (ч.3 ст.135 УК РФ) и совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Также следствием будет проверена причастность мужчины к совершению иных аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.