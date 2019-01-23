В хуторе Бойкопонура открыли новую спортплощадку

СЕГОДНЯ 17:57 2019-01-23T18:09:02+03:00

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В хуторе Бойкопонура Калининского района открыли новую многофункциональную спортивную площадку. На ее сооружение и оборудование потратили 4,5 млн рублей из бюджетов всех уровней. Площадку возвели в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Стоит отметить, что спортплощадка стала одним из многих объектов, построенных в районе по данной программе.

– За два года в муниципалитете открыли два офиса врачей общей практики и столько же объектов по газоснабжению в сельской местности. Помимо этого, в 2018 году 20 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отметим, за 2018 год на территории Кубани построили шесть спортивных площадок, пять ВОПов, а также реализовали свыше 25 проектов по газоснабжению. Свои жилищные условия смогли улучшить почти 140 кубанских семей, проживающих в сельской местности.