Кубанские прокуроры добились освобождения незаконно задержанного

СЕГОДНЯ 18:54 2019-01-23T18:54:31+03:00

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В Мостовском районе в ходе прокурорской проверки камеры для содержания лиц, совершивших административные правонарушения, был обнаружен незаконно задержанный гражданин.

- Как установили в районной прокуратуре, сотрудники ОМВД РФ по Мостовскому району составили в отношении 20-летнего местного жителя протокол об административном правонарушении за неповиновение распоряжению сотруднику полиции. Молодого человека в этот же день незаконно задержали и поместили в камеру административно задержанных органа внутренних дел, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

При проведении проверки материалов об административных правонарушениях, прокуратура не установила исключительных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости задержания жителя района. Также сотрудники полиции не указали требования, которые отказался выполнять задержанный мужчина.

В результате, прокурором района было принято решение о немедленном освобождении задержанного.