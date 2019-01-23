2019-01-23T19:35:47+03:00
Экономика

Начинающим Кубанским бизнесменам стало проще получить кредиты

В регионе расширили возможности выдачи микрозаймов по программе «Старт»
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Начинающие предприниматели Краснодарского края теперь могут получить микрозайм на развитие бизнеса на гораздо более простых условиях. Им достаточно предоставить идею стартапа и проработанный бизнес-план. Займ выдается на срок до 2-х лет под 5,75% годовых.

– Фонд будет предоставлять займы до 300 тысяч рублей с отсрочкой по оплате основного долга по грамотному бизнес плану. Программу «Старт» создавали именно для того, чтобы снизить риски, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что у тех начинающих бизнесменов, чья идея уже начала приносить стабильный доход, есть возможность получить займ до 2 млн рублей на тех же условиях.

Чтобы подробнее узнать об условиях предоставления микрозайма по программе «Старт», можно позвонить в Центр поддержки предпринимательства по телефону 8-800-707-07-11. Правила предоставления займов на сайте fmkk.ru.

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