«Локомотив-Кубань» победил «Ратиофарм Ульм»
Матч прошел в рамках топ-16 Еврокубка 23 января
Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В решающем матче за выход в плей-офф Еврокубка «Локомотив-Кубань» обыграл немецкий «Ульм» со счетом 88:76 и гарантировал себе выход их группы. Встреча прошла в Краснодаре.
Во время игры «Локо» забил рекордные для команды 17 трехочковых.
Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Дорелл Райт, набравший 20 очков, по десять набрали Виталий Фридзон и Джауан Джонсон.
В составе немецкой команды отличился Джавонт Грин, на его счету 16 очков.
«Локо» занимает второе место в группе F. «Ульм» находится на третьей позиции.
6 февраля «Локомотив-Кубань» выступит против «Скайлайнерса».