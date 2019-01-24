2019-01-24T07:17:39+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» победил «Ратиофарм Ульм»

Матч прошел в рамках топ-16 Еврокубка 23 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В решающем матче за выход в плей-офф Еврокубка «Локомотив-Кубань» обыграл немецкий «Ульм» со счетом 88:76 и гарантировал себе выход их группы. Встреча прошла в Краснодаре.

Во время игры «Локо» забил рекордные для команды 17 трехочковых.

Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Дорелл Райт, набравший 20 очков, по десять набрали Виталий Фридзон и Джауан Джонсон.

В составе немецкой команды отличился Джавонт Грин, на его счету 16 очков.

«Локо» занимает второе место в группе F. «Ульм» находится на третьей позиции.

6 февраля «Локомотив-Кубань» выступит против «Скайлайнерса».

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