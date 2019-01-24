На Кубани состоялось первое заседание суда по делу о нападении львицы на 4-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 07:40 2019-01-24T07:40:00+03:00

В зале суда Манучарян не стал полностью признавать свою вину

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В Краснодарском крае в Успенском районе прошло первое заседание суда по громкому делу о нападении львицы на маленькую 4-летнюю девочку. Директора цирка Андрея Манучаряна в зал суда привезли из СИЗО.

Ему предъявляют обвинение по статье 238 УК РФ «Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет».

- По версии следствия, Манучарян знал, что его выступление запланировано с диким животным породы африканский лев, что оно представляет опасность как для работников организованного им цирка, так и для зрителей, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Однако директор самоустранился от контроля за организацией и проведением циркового представления.

Санкции этой статьи подразумевают, в том числе, лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

На заседании были допрошены 7 свидетелей из 20. Пришел на слушание и отец пострадавшего ребенка.

- В ходе допроса подсудимый частично признал вину. Он согласен, что причинил тяжкий вред здоровью по неосторожности . В остальном были неправомерные действия со стороны потерпевших, - сообщил глава пресс-службы прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин.

Адвокаты обвиняемого пытаются переквалифицировать статью на более мягкую. Если им это удастся, то тогда ему дадут год лишения свободы.

Сегодня, 24 января, пройдет очередное заседание.