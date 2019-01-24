2019-01-24T07:40:00+03:00
Происшествия

На Кубани состоялось первое заседание суда по делу о нападении львицы на 4-летнюю девочку

В зале суда Манучарян не стал полностью признавать свою вину
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Андрей МанучарянАндрей Манучарян
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае в Успенском районе прошло первое заседание суда по громкому делу о нападении львицы на маленькую 4-летнюю девочку. Директора цирка Андрея Манучаряна в зал суда привезли из СИЗО.

Ему предъявляют обвинение по статье 238 УК РФ «Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет».

- По версии следствия, Манучарян знал, что его выступление запланировано с диким животным породы африканский лев, что оно представляет опасность как для работников организованного им цирка, так и для зрителей, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Однако директор самоустранился от контроля за организацией и проведением циркового представления.

Санкции этой статьи подразумевают, в том числе, лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

На заседании были допрошены 7 свидетелей из 20. Пришел на слушание и отец пострадавшего ребенка.

- В ходе допроса подсудимый частично признал вину. Он согласен, что причинил тяжкий вред здоровью по неосторожности . В остальном были неправомерные действия со стороны потерпевших, - сообщил глава пресс-службы прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин.

Адвокаты обвиняемого пытаются переквалифицировать статью на более мягкую. Если им это удастся, то тогда ему дадут год лишения свободы.

Сегодня, 24 января, пройдет очередное заседание.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Апшеронском районе троих местных жителей обвиняют в вымогательстве
В Армавире злоумышленники на улице напали на мужчин и отобрали у них мобильные телефоны и деньги
65-летний сочинец попал в Книгу рекордов России
Акция по сбору опасных отходов пройдет в Краснодаре
«Локомотив - Кубань» выиграл дело о неуплате налогов
В Краснодаре назначен новый художественный руководитель ТО «Премьера» имени Гатова
В Краснодаре отремонтируют трамвайные пути
«Локомотив-Кубань» победил «Ратиофарм Ульм»
Начинающим кубанским бизнесменам стало проще получить кредиты
Кубанские прокуроры добились освобождения незаконно задержанного
В хуторе Бойкопонура открыли новую спортплощадку
В Анапе задержали извращенца, разгуливающего по курорту в одних чулках
В Краснодаре дали старт военно-патриотическому марафону
Жителей Новопокровского района примут краснодарские онкологи
Краснодарская аллея в честь 80-летия образования края перестанет существовать
Один из кораблей в районе Керченского пролива продолжает гореть
Продолжается масштабная интернетизация всей Кубани
На Кубани выявили крупную аферу с землей
В строящейся многоэтажке Краснодара произошел пожар
В Сочи разыскивают пенсионера, который поехал на пасеку и не вернулся
В Сочи задержали наркокурьера
Секретарь крайкома КПРФ решил запросить у бывшего мэра Краснодара отчет о выполнении предвыборных обещаний