В Краснодаре отремонтируют трамвайные пути

СЕГОДНЯ 07:59 2019-01-24T09:10:17+03:00

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В Краснодаре 24 января на пересечении Ставропольской и Павлова специалисты отремонтируют рельсовое полотно. Все работы будут вестись в вечернее и ночное время.

- Временно будет изменен маршрут пяти трамваев. Местных жителей власти города просят быть внимательными и учитывать временные изменения, заранее подбирать удобные варианты для поездки, - прокомментировали в краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.

Трамвай № 4 с 21:45 будет следовать из Комсомольского микрорайона до Восточного депо. Последние вагоны отправятся из Комсомольского микрорайона в 21:19 , а от улицы Индустриальной в 22:16.

Трамвай № 5 с 21:25 пойдет от улицы Бершанской до Индустриальной. Последние вагоны по этому маршруту отправятся от Бершанской в 21:01, от Солнечной в 22:17 час.

Трамваи маршрута № 7 с 22:00 повезут пассажиров от Западного депо до улицы Димитрова по Титаровской (в прямом и обратном направлении). Последние вагоны пойдут от Западного депо в 21:46, от Димитрова в 22:35.

Трамвай № 8 с 21:50 будет следовать от хладокомбината до Индустриальной, с 22:25 от улицы Солнечной по Садовой. Последние вагоны отправятся от хладокомбината в 21:26, от Солнечной в 22:01.

Трамвай № 22 с 22:00 поедет от Дмитрова в Восточное депо. Последние вагоны отправятся от Димитрова в 21:36, а от улицы Солнечной в 22:25.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте администрации города.