2019-01-24T09:10:17+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтируют трамвайные пути

Свой путь временно изменят пять маршрутов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре отремонтируют трамвайные путиВ Краснодаре отремонтируют трамвайные путиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре 24 января на пересечении Ставропольской и Павлова специалисты отремонтируют рельсовое полотно. Все работы будут вестись в вечернее и ночное время.

- Временно будет изменен маршрут пяти трамваев. Местных жителей власти города просят быть внимательными и учитывать временные изменения, заранее подбирать удобные варианты для поездки, - прокомментировали в краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.

Трамвай № 4 с 21:45 будет следовать из Комсомольского микрорайона до Восточного депо. Последние вагоны отправятся из Комсомольского микрорайона в 21:19 , а от улицы Индустриальной в 22:16.

Трамвай № 5 с 21:25 пойдет от улицы Бершанской до Индустриальной. Последние вагоны по этому маршруту отправятся от Бершанской в 21:01, от Солнечной в 22:17 час.

Трамваи маршрута № 7 с 22:00 повезут пассажиров от Западного депо до улицы Димитрова по Титаровской (в прямом и обратном направлении). Последние вагоны пойдут от Западного депо в 21:46, от Димитрова в 22:35.

Трамвай № 8 с 21:50 будет следовать от хладокомбината до Индустриальной, с 22:25 от улицы Солнечной по Садовой. Последние вагоны отправятся от хладокомбината в 21:26, от Солнечной в 22:01.

Трамвай № 22 с 22:00 поедет от Дмитрова в Восточное депо. Последние вагоны отправятся от Димитрова в 21:36, а от улицы Солнечной в 22:25.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте администрации города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Апшеронском районе троих местных жителей обвиняют в вымогательстве
В Армавире злоумышленники на улице напали на мужчин и отобрали у них мобильные телефоны и деньги
65-летний сочинец попал в Книгу рекордов России
Акция по сбору опасных отходов пройдет в Краснодаре
«Локомотив - Кубань» выиграл дело о неуплате налогов
В Краснодаре назначен новый художественный руководитель ТО «Премьера» имени Гатова
На Кубани состоялось первое заседание суда по делу о нападении львицы на 4-летнюю девочку
«Локомотив-Кубань» победил «Ратиофарм Ульм»
Начинающим кубанским бизнесменам стало проще получить кредиты
Кубанские прокуроры добились освобождения незаконно задержанного
В хуторе Бойкопонура открыли новую спортплощадку
В Анапе задержали извращенца, разгуливающего по курорту в одних чулках
В Краснодаре дали старт военно-патриотическому марафону
Жителей Новопокровского района примут краснодарские онкологи
Краснодарская аллея в честь 80-летия образования края перестанет существовать
Один из кораблей в районе Керченского пролива продолжает гореть
Продолжается масштабная интернетизация всей Кубани
На Кубани выявили крупную аферу с землей
В строящейся многоэтажке Краснодара произошел пожар
В Сочи разыскивают пенсионера, который поехал на пасеку и не вернулся
В Сочи задержали наркокурьера
Секретарь крайкома КПРФ решил запросить у бывшего мэра Краснодара отчет о выполнении предвыборных обещаний