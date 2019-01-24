В Краснодаре назначен новый художественный руководитель ТО «Премьера» имени Гатова

СЕГОДНЯ 08:13 2019-01-24T08:13:57+03:00

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В краевой столице художественным руководителем «Премьеры» имени Леонида Гатова назначен Юрий Богатырев.

Музыкант родился в 1977 году в Краснодаре, в 1997 году окончил Краснодарский музыкальный колледж имени Римского-Корсакова по специальности дирижирование академическим хором, а затем по специальности «Хоровое дирижирование» закончил Российскую академию музыки имени Гнесиных.

- Семь лет с 2003 по 2010 годы работал артистом в хоре Государственного академического Большого театра России. В 2011 году в Московском государственном академическом камерном хоре был хормейстером и ведущим дирижером. На этой должности он пробыл до 2014 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

Юрий Богатырев творческую деятельность совмещает с педагогической. Преподавал в Московском государственном университете культуры и искусств, в Российской академии музыки имени Гнесиных.

С 2014 года является руководителем хора Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова, преподавателем Межшкольного эстетического центра города Краснодара.

Как дирижер-хормейстер подготовил программу Большого сводного хора Кубани для открытия IX Всемирных хоровых игр в Сочи.