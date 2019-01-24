2019-01-24T09:08:44+03:00
Спорт

«Локомотив - Кубань» выиграл дело о неуплате налогов

Клуб добился отмены взыскания в 243,5 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
Изменить размер текста:

Арбитражный апелляционный суд отменил решение суда нижестоящей инстанции по иску налоговой службы в отношении ПБК «Локомотив-Кубань». Клуб добился отмены взыскания в 243,5 миллионов рублей. Резолютивная часть судебного постановления опубликована в системе kad.arbitr.ru.

Поводом для иска стали сделки клуба с компаниями ООО «Гэллэри Сервис» и «Арт Сайд», которые занимались рекламной компанией ПБК «Локомотив-Кубань» и размешением ее на билбордах в столице Кубани. ФНС посчитала, что организация неправомочно применила единый налог на вмененный доход.

14 января этого года Арбитражный суд Краснодарского края принял иск о признании НП «Профессиональный Баскетбольный Клуб «Локомотив — Кубань» банкротом. Заседание по проверке обоснованности заявления пройдет 19 февраля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Апшеронском районе троих местных жителей обвиняют в вымогательстве
В Армавире злоумышленники на улице напали на мужчин и отобрали у них мобильные телефоны и деньги
65-летний сочинец попал в Книгу рекордов России
Акция по сбору опасных отходов пройдет в Краснодаре
В Краснодаре назначен новый художественный руководитель ТО «Премьера» имени Гатова
В Краснодаре отремонтируют трамвайные пути
На Кубани состоялось первое заседание суда по делу о нападении львицы на 4-летнюю девочку
«Локомотив-Кубань» победил «Ратиофарм Ульм»
Начинающим кубанским бизнесменам стало проще получить кредиты
Кубанские прокуроры добились освобождения незаконно задержанного
В хуторе Бойкопонура открыли новую спортплощадку
В Анапе задержали извращенца, разгуливающего по курорту в одних чулках
В Краснодаре дали старт военно-патриотическому марафону
Жителей Новопокровского района примут краснодарские онкологи
Краснодарская аллея в честь 80-летия образования края перестанет существовать
Один из кораблей в районе Керченского пролива продолжает гореть
Продолжается масштабная интернетизация всей Кубани
На Кубани выявили крупную аферу с землей
В строящейся многоэтажке Краснодара произошел пожар
В Сочи разыскивают пенсионера, который поехал на пасеку и не вернулся
В Сочи задержали наркокурьера
Секретарь крайкома КПРФ решил запросить у бывшего мэра Краснодара отчет о выполнении предвыборных обещаний