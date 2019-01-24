«Локомотив - Кубань» выиграл дело о неуплате налогов

СЕГОДНЯ 08:31 2019-01-24T09:08:44+03:00

Клуб добился отмены взыскания в 243,5 миллионов рублей

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Арбитражный апелляционный суд отменил решение суда нижестоящей инстанции по иску налоговой службы в отношении ПБК «Локомотив-Кубань». Клуб добился отмены взыскания в 243,5 миллионов рублей. Резолютивная часть судебного постановления опубликована в системе kad.arbitr.ru.

Поводом для иска стали сделки клуба с компаниями ООО «Гэллэри Сервис» и «Арт Сайд», которые занимались рекламной компанией ПБК «Локомотив-Кубань» и размешением ее на билбордах в столице Кубани. ФНС посчитала, что организация неправомочно применила единый налог на вмененный доход.

14 января этого года Арбитражный суд Краснодарского края принял иск о признании НП «Профессиональный Баскетбольный Клуб «Локомотив — Кубань» банкротом. Заседание по проверке обоснованности заявления пройдет 19 февраля.