Акция по сбору опасных отходов пройдет в Краснодаре
Жители Краснодара могут принять участие в общегородской экологической акции по сбору опасных отходов, которая пройдет в различных микрорайонах города 26 января с 10:00 до 14:00.
- Мероприятие направлено на повышение экологической культуры, привлечение внимания жителей к необходимости раздельного сбора опасных для здоровья и окружающей среды отходов, их дальнейшей утилизации, - сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.
Горожане смогут сдать опасные отходы по следующим адресам:
- улица Проспект Чекистов, 17;
- улица имени Атарбекова, 28/1;
- на Московской, 54;
- улица Ставропольская, 262;
На улице имени 30-й Иркутской Дивизии, 2/2.
- В пунктах приема будут бесплатно принимать ртутьсодержащие лампы (в том числе, энергосберегающие), термометры и градусники, просроченные лекарственные средства, батарейки, аккумуляторы, картриджи, электронные приборы, отработанные масла, автопокрышки, металлическая и стеклянная тара, - сообщили в пресс-службе администрации края.
После акции отходы обезвредят и утилизируют, часть собранных предметов направят на вторичное использование.