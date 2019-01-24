Акция по сбору опасных отходов пройдет в Краснодаре

СЕГОДНЯ 08:50 2019-01-24T08:50:03+03:00

Одну часть собранных предметов обезвредят и утилизируют, а другую направят на вторичное использование

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Жители Краснодара могут принять участие в общегородской экологической акции по сбору опасных отходов, которая пройдет в различных микрорайонах города 26 января с 10:00 до 14:00.

- Мероприятие направлено на повышение экологической культуры, привлечение внимания жителей к необходимости раздельного сбора опасных для здоровья и окружающей среды отходов, их дальнейшей утилизации, - сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Горожане смогут сдать опасные отходы по следующим адресам:

- улица Проспект Чекистов, 17;

- улица имени Атарбекова, 28/1;

- на Московской, 54;

- улица Ставропольская, 262;

На улице имени 30-й Иркутской Дивизии, 2/2.

- В пунктах приема будут бесплатно принимать ртутьсодержащие лампы (в том числе, энергосберегающие), термометры и градусники, просроченные лекарственные средства, батарейки, аккумуляторы, картриджи, электронные приборы, отработанные масла, автопокрышки, металлическая и стеклянная тара, - сообщили в пресс-службе администрации края.

После акции отходы обезвредят и утилизируют, часть собранных предметов направят на вторичное использование.