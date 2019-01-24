65-летний сочинец попал в Книгу рекордов России

СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-24T09:04:50+03:00

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- 65-летний житель Сочи Михаил Панов попал в книгу рекордов России. Мужчина совершил десять банджи-прыжков подряд в течение одного часа и еще 19 подряд в течение двух часов с высоты 207 метров в «Скайпарке», - сообщили в пресс-службе парка.

В 63 года Михаил в первый раз прыгнул с высоты 207 метров в этом же сочинском парке. Вскоре он понял, что это хобби по нему. Его увлек этот вид спорта, после чего он решил покорить все высокие платформы. Пенсионер в ближайшее время хочет совершить банджи-прыжок с вертолета.

Михаил Панов ведет активный и здоровый образ жизни, занимается скандинавской ходьбой, сапсерфингом, плаванием, горными лыжами. На своем примере он показывает, что можно в любом возрасте жить активно.