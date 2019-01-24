В Армавире злоумышленники на улице напали на мужчин и отобрали у них мобильные телефоны и деньги
Двое местных жителей обратились в дежурную часть полиции. Они рассказали, что ночью между ними и другими молодыми людьми в одном из магазинов возник конфликт. Уже на улице злоумышленники напали на потерпевших. Отобрали у них телефоны и деньги, после чего скрылись.
Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. 20-летнего и 22-летнего парней задержали в Армавире.
Похищенные телефоны вернули законным владельцам, а вот деньги обвиняемые уже успели потратить.
- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ. Они обвиняются в грабеже. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Сейчас они находятся под домашним арестом. Следствие продолжается.