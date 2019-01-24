СЕГОДНЯ 09:47 2019-01-24T09:48:40+03:00

В Апшеронском районе троих местных жителей обвиняют в вымогательстве Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под угрозами применения физического насилия и уничтожения имущества, они забирали у людей деньги, домашний скот, машины [Фото]

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В отношении 34-летнего, 35-летнего и 40-летнего жителей Апшеронского района возбуждено уголовное дело признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 163 УК РФ. Они обвиняются в вымогательстве.

Следствием было установлено, что злоумышленники угрожали местным жителям применением физического насилия и уничтожением имущества. Они вымогали у людей деньги, домашний скот, автомобили и другое имущество.

Фигурант уголовного дела. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Двое потерпевших передали мужчинам две машины стоимостью 120 и 145 тысяч рублей, а также 350 тысяч рублей. Еще один заявитель отдал им 150 тысяч рублей и трех лошадей.

- Правоохранители задержали злоумышленников в возрасте 34 и 35 задержаны. Их сообщника объявили в федеральный розыск, но позже мужчину задержали на чердаке его дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Фигурант уголовного дела. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Сотрудники полиции установили причастность задержанных более чем к 10 подобным преступлениям. Сумма ущерба потерпевшим еще устанавливается.

Задержанным предъявлено обвинение. Они находятся под стражей. Устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.

Фигурант уголовного дела. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Всех, кто пострадал от действий задержанных, сотрудники полиции просят звонить по телефонам: 8-918-190-02-19 или 112.