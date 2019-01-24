2019-01-24T10:18:37+03:00
Общество

На дороги Кубани выделят 3,2 миллиарда рублей

Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев обсудили вопросы регионального развития вчера, 23 января, в Москве.

Заместитель председателя правительства РФ отметил, что в этом году федерация увеличила поддержку региона. Кубани направлено 17,5 миллиардов рублей. Средства пойдут и на реализацию нацпроектов.

Обсудили и то, что федеральные средства направлены на реализацию программ формирования комфортной городской среды. В этом году сумма составила 1,8 млрд рублей.

На улучшение дорог регион получит в 2,5 раза больше средств, чем в прошлом году. Это 3,2 миллиарда рублей.

- Кроме того, обсуждались вопросы развития строительной отрасли в крае. По объемам ввода жилья регион занимает второе место в стране и первое в ЮФО. Особое внимание было уделено работе края по решению проблемных вопросов в долевом строительстве, - сообщили в администрации края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани более 60 процентов вакансий– рабочие профессии
В Отрадненском районе мужчина украл из автомобиля девушки клатч с деньгами
На чиновницу администрации Славянского района завели еще одно дело
В Павловском районе задержали нетрезвого водителя
В Апшеронском районе троих местных жителей обвиняют в вымогательстве
В Армавире злоумышленники на улице напали на мужчин и отобрали у них мобильные телефоны и деньги
65-летний сочинец попал в Книгу рекордов России
Акция по сбору опасных отходов пройдет в Краснодаре
«Локомотив - Кубань» выиграл дело о неуплате налогов
В Краснодаре назначен новый художественный руководитель ТО «Премьера» имени Гатова
В Краснодаре отремонтируют трамвайные пути
На Кубани состоялось первое заседание суда по делу о нападении львицы на 4-летнюю девочку
«Локомотив-Кубань» победил «Ратиофарм Ульм»
Начинающим кубанским бизнесменам стало проще получить кредиты
Кубанские прокуроры добились освобождения незаконно задержанного
В хуторе Бойкопонура открыли новую спортплощадку
В Анапе задержали извращенца, разгуливающего по курорту в одних чулках
В Краснодаре дали старт военно-патриотическому марафону
Жителей Новопокровского района примут краснодарские онкологи
Краснодарская аллея в честь 80-летия образования края перестанет существовать
Один из кораблей в районе Керченского пролива продолжает гореть
Продолжается масштабная интернетизация всей Кубани
На Кубани выявили крупную аферу с землей
В строящейся многоэтажке Краснодара произошел пожар
В Сочи разыскивают пенсионера, который поехал на пасеку и не вернулся
В Сочи задержали наркокурьера
Секретарь крайкома КПРФ решил запросить у бывшего мэра Краснодара отчет о выполнении предвыборных обещаний