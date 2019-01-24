На дороги Кубани выделят 3,2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:18 2019-01-24T10:18:37+03:00

Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году

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Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев обсудили вопросы регионального развития вчера, 23 января, в Москве.

Заместитель председателя правительства РФ отметил, что в этом году федерация увеличила поддержку региона. Кубани направлено 17,5 миллиардов рублей. Средства пойдут и на реализацию нацпроектов.

Обсудили и то, что федеральные средства направлены на реализацию программ формирования комфортной городской среды. В этом году сумма составила 1,8 млрд рублей.

На улучшение дорог регион получит в 2,5 раза больше средств, чем в прошлом году. Это 3,2 миллиарда рублей.

- Кроме того, обсуждались вопросы развития строительной отрасли в крае. По объемам ввода жилья регион занимает второе место в стране и первое в ЮФО. Особое внимание было уделено работе края по решению проблемных вопросов в долевом строительстве, - сообщили в администрации края.