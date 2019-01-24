В Павловском районе задержали нетрезвого водителя

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-24T10:37:41+03:00

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Павловского района для проверки документов остановили автомобиль под управлением 44-летнего местного жителя. Мужчина находился за рулем автомобиля с явными признаками алкогольного опьянения. Его отправили на прохождение медицинского освидетельствования, которое это и подтвердило проведенное.

Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда он должен был выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также его лишили права управления на полтора года. Но подозреваемый не сдал водительское удостоверение.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.