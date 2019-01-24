На чиновницу администрации Славянского района завели еще одно дело

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-24T11:07:01+03:00

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На чиновницу администрации Славянского района, курирующую строительную сферу, завели уголовное дело. Выяснилось, что замглавы подписала разрешение на строительство многоэтажки в Славянске при отсутствии технических условий. То есть там, где спустя время должен был вырасти очередной «муравейник», не было никаких коммуникаций. Между тем, известно, в доме, в котором не заложили еще ни одного кирпича, продано уже 15 квартир.

Также она незаконно подписала разрешение на строительство второго объекта, расположенного на улице Октябрьской Славянска-на-Кубани, что повлекло за собой нарушение прав участников долевого строительства.

Строительство указанного дома длительное время не ведется, при этом гражданами заключено 166 договоров долевого участия на сумму свыше 200 миллионов рублей.

Руководство фирмы застройщика ООО «Стройком-Риэлт» обманным путем получали деньги граждан в отсутствие надлежащих условий, установленных федеральным законодательством для строительства и сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию.

- В отношении должностного лица возбуждено очередное уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, и на застройщика органом внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Ход и результаты расследования всех уголовных дела поставлен органами прокуратуры края на контроль.