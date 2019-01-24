В Отрадненском районе мужчина украл из автомобиля девушки клатч с деньгами

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-24T11:18:54+03:00

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В Отрадненском районе в отношении 46-летнего мужчины возбужденно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ. Его обвиняют в совершении серии краж.

По версии следствия, обвиняемый похитил из автомобиля потерпевшей клатч с деньгами, там находилось 40 тысяч рублей. Так же установлено, что мужчина украл технику из дома своего знакомого. Но это еще не все, он похитил банковскую карту у местной жительницы. Со счета он снял 10 тысяч рублей.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.