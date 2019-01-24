2019-01-24T11:29:42+03:00
Общество

На Кубани более 60 процентов вакансий– рабочие профессии

Наиболее востребованы водители, специалисты сельского хозяйства, сферы обслуживания и строительства
Александра ПОДУШКО
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На Кубани более 60 процентов вакансий– рабочие профессииНа Кубани более 60 процентов вакансий– рабочие профессииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество вакантных рабочих мест в целом на Кубани значительно выросло. Еще в 2014 году на одного ищущего работу приходилось 1,2 вакансии, то сегодня уже более двух. Ежедневно работодатели заявляют в службу занятости населения порядка 50-ти тысяч предложений.

Потребность в кадрах той или иной отрасли зависит от территориального расположения и специфики экономики местности. Например, в прибрежных зонах спросом пользуются специалисты санаторно-курортного комплекса и сферы обслуживания.

- Также спросом пользуется рабочая сила в определенные сезоны. С апреля начинается рост предложений в агропромышленном комплексе. Там ждут овощеводов, садоводов, рабочих сельскохозяйственного производства. Перед началом курортного сезона повышается спрос работодателей санаторно-курортного комплекса на администраторов, горничных, официантов, барменов, поваров и других работников сферы гостеприимства, - рассказали в пресс-службе администрации края.

На Кубани среди рабочих профессий наиболее востребованы водители, специалисты сельского хозяйства, сферы обслуживания и строительства.

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