2019-01-24T11:46:35+03:00
Спорт

ГК «Кубань» выиграл у «АГУ-Адыиф» на выезде

Встреча прошла в Майкопе 23 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: vk.com/whckubanФото: vk.com/whckuban
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Краснодарский гандбольный клуб «Кубань» одержал десятую победу в текущем сезоне чемпионата России. Команда Евгения Трефилова встречалась с майкопским АГУ-АДЫИФ. Это был 15 матч регулярного чемпионата Суперлиги, он завершился со счетом 24:34.

- Оба тайма завершились с преимуществом «Кубани» в пять мячей. На перерыв команды ушли при счете - 15:10, - рассказали в пресс-службе ГК «Кубань».

Ярослава Фролова и Антонина Скоробогатченко стали самыми результативными игроками встречи. Шесть мячей в ворота команды противника забила полусредняя краснодарского клуба Екатерина Баркалова.

Краснодарских спортсменок майкопские гандболистки не побеждали на протяжении 12 лет.

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