ГК «Кубань» выиграл у «АГУ-Адыиф» на выезде

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-24T11:46:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Краснодарский гандбольный клуб «Кубань» одержал десятую победу в текущем сезоне чемпионата России. Команда Евгения Трефилова встречалась с майкопским АГУ-АДЫИФ. Это был 15 матч регулярного чемпионата Суперлиги, он завершился со счетом 24:34.

- Оба тайма завершились с преимуществом «Кубани» в пять мячей. На перерыв команды ушли при счете - 15:10, - рассказали в пресс-службе ГК «Кубань».

Ярослава Фролова и Антонина Скоробогатченко стали самыми результативными игроками встречи. Шесть мячей в ворота команды противника забила полусредняя краснодарского клуба Екатерина Баркалова.

Краснодарских спортсменок майкопские гандболистки не побеждали на протяжении 12 лет.