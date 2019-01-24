2019-01-24T11:59:47+03:00
Спорт

Кубанских легкоатлетов нейтральном статусе допустили к международным стартам

Всего так выступят 42 российских спортсмена
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба регионального министерства спортаФото: пресс-служба регионального министерства спорта
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К международным стартам в нейтральном статусе международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила 42 российских спортсменов. В это число вошли пять представителей Краснодарского края.

- В этом году бороться за награды континентальных и мировых легкоатлетических первенств смогут толкатель ядра Александр Лесной, барьерист Сергей Шубенков, метатель молота Данила Данилов, спринтер Полина Миллер и бегунья на средние дистанции Олеся Солдатова, - сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Напомним, в хуторе Бойкопонура Калининского района открыли новую многофункциональную спортивную площадку. На ее сооружение и оборудование потратили 4,5 млн рублей из бюджетов всех уровней. Площадку возвели в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

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