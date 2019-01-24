2019-01-24T12:03:15+03:00
Общество

Краснодарцы смогут побороться за звание лучшего пиццайоло

Отборочный этап на чемпионат России по пицце пройдет в столице Кубани
Максим ОСОКИН
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Краснодаре 19 и 20 февраля пройдет отборочный этап на чемпионат России по приготовлению пиццы. Такие же конкурсы проведут в Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, и Москве.

- К участию в конкурсе приглашают не только профессиональных пиццайоло, но и тех, кто мечтает заняться этим бизнесом или просто не ровно дышит к этому итальянскому блюду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Победители финала Чемпионата России войдут в состав сборной страны, которая представит Россию на Чемпионате мира в Парме в 2020 году. Перед этим команду будет тренировать Маэстро ля Пицца из Италии.

Для участие в отборочном этапе конкурса необходимо ознакомиться с правилами соревнований, заполнить заявку и отправить на почту cook@pir.ru. Документы можно скачать на сайте департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя dps-kk.ru.

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