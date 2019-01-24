2019-01-24T12:18:46+03:00
Общество

В Краснодаре почтили память казаков – жертв «Красного террора»

Церемония прошла на Всесвятском кладбище
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре вспомнили казаков, которые стали жертвами политических репрессий в 30-е годы минувшего века. Церемония, в которой приняли участие чиновники, духовенство, представители казачества и жители столицы Кубани, прошла на Всесвятском кладбище.

- От «Красного террора» пострадали, в первую очередь, те, кто стоял на защите рубежей Родины, возделывал землю. Под каток репрессий попали сотни тысяч казаков и членов их семей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Память репрессированных почтили в так называемом «расстрельном углу» Всесвятского кладбища. Здесь, на месте перезахоронения останков 128 расстрелянных казаков, установлен поклонный крест. К нему, после панихиды, возложили цветы.

Отметим, 24 января 2019 г. исполнилось ровно 100 лет со дня подписания директивы ВКП (б) «Об отношении к казакам». Именно этот документ дал начало террору в отношении казачества.

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