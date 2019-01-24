У подвала краснодарской многоэтажки нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-24T12:21:50+03:00

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В Краснодаре в Фестивальном микрорайоне 22 января на ступеньках подвала многоэтажного дома на улице Монтажников обнаружили тело мужчины. Рядом с ним нашли шприц и емкость с жидкостью.

Личность погибшего уже установили. Известно, что это 36-летний мужчина. Его соседи сообщили, что замечали его в употреблении наркотиков. На месте происшествия работали правоохранители.

По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, с помощью которой будет установлена точная причина смерти погибшего.

Напомним, в Краснодаре в реке под Тургеневским мостом спасатели достали труп женщины.

На вид ей лет 45, никаких документов при ней не было. Одета была в черную куртку из кожзаменителя, джинсы и кроссовки. Цвет волос - светло-русый.