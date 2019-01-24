2019-01-24T12:37:27+03:00
Общество

В Сочи пройдет финал конкурса «Лидеры России»

Он состоится в парке науки и искусства «Сириус»
Александра ПОДУШКО
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В Сочи пройдет финал конкурса «Лидеры России»В Сочи пройдет финал конкурса «Лидеры России»Фото: Архив "КП"
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- С 13 по 17 марта в Сочи пройдет финал второго конкурса управленцев состоится, - об этом сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей».

Уже определены участники от Уральского и Сибирского федеральных округов. Вскоре выберут финалистов в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах .

«Лидеры России» - это флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей». Он объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, которые способствуют самореализации граждан и продвижению их общественных инициатив.

Первый сезон проходил с октября 2017 года по февраль 2018 года, тогда были определены 103 победителя. Двое из них стали губернаторами, а четверо теперь находятся на должностях заместителей федеральных министров.

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