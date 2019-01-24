В Сочи пройдет финал конкурса «Лидеры России»
- С 13 по 17 марта в Сочи пройдет финал второго конкурса управленцев состоится, - об этом сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей».
Уже определены участники от Уральского и Сибирского федеральных округов. Вскоре выберут финалистов в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах .
«Лидеры России» - это флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей». Он объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, которые способствуют самореализации граждан и продвижению их общественных инициатив.
Первый сезон проходил с октября 2017 года по февраль 2018 года, тогда были определены 103 победителя. Двое из них стали губернаторами, а четверо теперь находятся на должностях заместителей федеральных министров.