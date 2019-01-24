На Кубани пройдет международная выставка туриндустрии

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-24T12:45:56+03:00

Мероприятие «Анапа – самое яркое солнце России» пройдет на курорте в 26-й раз

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В Анапу съедутся представители туриндустрии со всей России и стран ближнего зарубежья. В мероприятии «Анапа – самое яркое солнце России» примут участие свыше 70 предприятий санаторно-курортной отрасли Краснодарского края. Свой туристический потенциал презентуют регионы Дальнего Востока, центральной полосы России, Беларуси.

- Помимо прочего, свои услуги на выставке представят производители товаров для туриндустрии, продуктов питания, медицинских технологий. Также здесь можно будет ознакомиться с сельхозпродукцией, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, а также винами, которые выпускают предприятия и фермерские хозяйства города-курорта, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для участников мероприятия проведут круглые столы и семинары. Для туроператоров проведут ознакомительные туры по здравницам и гостиницам курорта.

Добавим, выставка «Анапа – самое яркое солнце России» пройдет с 6 по 8 февраля 2019 года.