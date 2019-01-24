2019-01-24T12:58:27+03:00
Общество

На Кубани жители могут без очереди сдавать предоплаченные посылки

Этот проект уже проводился в пилотном режиме по всей стране
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба "Почты России"Фото: пресс-служба "Почты России"
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Почта России расширила возможность сдачи без очереди посылок, оформленных и оплаченных онлайн. Эта функция появилась и на Кубани. Уже сейчас жители Краснодарского края оформили более трех тысяч предоплаченных отправлений.

Проект в пилотном режиме проводился по всей стране, пользователи услуг почтовой связи оформили свыше 200 тысяч таких заказов.

- Это современный формат сервиса, который позволяет россиянам получать наиболее востребованные почтовые услуги там и тогда, когда им это удобно, - отметил заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

- Для сдачи посылки без очереди ее необходимо заранее оформить и оплатить онлайн на официальном сайте Почты России. Затем пользователи самостоятельно упаковывают посылку, распечатывают и наклеивают бланк. На нем уже есть номер для отслеживания. После клиент в течение 72 часов должен отнести посылку в любое почтовое отделение, - сообщили в пресс-службе УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России".

Их примут вне очереди, сразу же. Нужно просто передать ее оператору.

Сотрудник Почты России обработает отправление и на электронный адрес клиента поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

Дополнительную информацию о сервисе можно уточнить на официальном сайте.

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