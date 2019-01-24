2019-01-24T13:00:51+03:00
Общество

На Кубани продолжат выплачивать региональный материнский капитал

В этом году его размер составляет почти 125 тысяч рублей
Максим ОСОКИН
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фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяфото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В 2019 году на финансовую поддержку Кубанских семей в которых родились дети потратят 4,7 млрд рублей. Общее финансирование программы «Демография» до 2024 года превысит 24 млрд рублей. Средства поступят из федерального и краевого бюджетов.

- В 2019 году в Краснодарском крае будет выплачиваться пособие семьям, в который воспитывается первый ребенок до полутора лет. Его размер составит 10 057 рублей. Также продолжатся выплаты регионального материнского капитала при рождении третьего и последующих детей в размере почти 125 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо прочего, запланирована организация обучающих курсов для 150 безработных женщин, имеющих детей до 3-х лет. Продолжится реализация программы профессионального обучения для находящихся в декретном отпуске.

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