2019-01-24T13:08:10+03:00
Звезды

В краснодарском Доме творчества Владимира Высоцкого отметят 81-летие поэта

Вход на мероприятие благотворительный
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Краснодарский Дом творчества Владимира ВысоцкогоФото: Краснодарский Дом творчества Владимира Высоцкого
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После долгого перерыва Дом творчества Владимира Высоцкого в Краснодаре снова откроет свои двери 25 января. В честь 81-летия со дня рождения советского поэта здесь проведут музыкально-поэтический марафон.

- Мы готовы были открыться еще до нового года, но ремонт затянулся. Он и сейчас еще идет, поэтому принимать посетителей и экскурсии нет возможности. Но не отметить День рождения Владимира Высоцкого, значит разочаровать тысячи его поклонников и наших друзей. По прежнему будем рады любой помощи. Каждый день в Доме творчества можно приобрести книги, буклеты, бюстики, - рассказала администратор Дома творчества Марина Победенная.

Вечер, посвященный Владимиру Высоцкому, пройдет в рамках традиционного городского дня поэзии по адресу: улица Бабушкина, 295. Микрофон будет свободен, а вход открыт для всех желающих, благотворительные взносы на содержание музея приветствуются.

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