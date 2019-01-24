2019-01-24T13:33:06+03:00
Общество

В Краснодаре отметят День студента

Учащихся приглашают на праздничное мероприятие в Молодежный центр
Максим ОСОКИН
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Фото: Управление по делам молодежи города КраснодараФото: Управление по делам молодежи города Краснодара
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25 января 2019 года в Краснодарские студенты будут отмечать свой «профессиональный» праздник. В этот день учащихся ждут в Молодежном центре на ул. Сормовской. Здесь состоится мероприятие «На студенческой волне», которое начнется в 15:00.

- Всех участников ожидает увлекательный квест и праздничный концерт, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы мероприятия.

Также запланирован интерактив с вручением призов. В Молодежном центре будут работать разнообразные площадки и фотозоны. Для участия в квесте необходимо сколотить команду из 6-8 человек.

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