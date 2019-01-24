В Краснодаре пробурят две новые артезианские скважины

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-24T13:30:51+03:00

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Для улучшения ситуации с водоснабжением ст. Старокорсунской власти Краснодара приняли решение пробурить две новые артезианские скважины. Средства на работы уже заложены в бюджете столицы Кубани.

_- Помимо этого, в течении 2019 года в станице заменят около 1,5 км изношенных труб центрального водопровода. Также запланированы работы по прокладке почти 7,5 км тротуаров, ремонту нескольких участков гравийных дорог, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Помимо этого, уже в феврале на дорогах, ведущих в станицу, появятся дорожные знаки, запрещающие проезд транзитного транспорта через населенный пункт. В данный момент через Старокорсунскую активно ездят большегрузы, водители которых хотят таким образом объехать пункт весового контроля, который расположен на федеральной трассе.