Депутат-коммунист в Госдуме поставил вопрос о необходимости предоставления жилья медицинским работникам в сельской местности

СЕГОДНЯ 13:33 2019-01-24T13:33:06+03:00

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Авторы законопроекта, группа депутатов, предложили, чтобы компенсация расходов медицинских и фармацевтических работников, проживающих в сельской местности и в поселках городского типа, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществлялась по одним принципам, независимо от региона.

Законопроект вызвал дискуссию, в которой активное участие приняли депутаты фракции КПРФ. Так, депутат Н.И. Осадчий, первый секретарь Краснодарского крайкома партии, высказался в поддержку данной инициативы и внес дополнительное предложение:

— Товарищи и коллеги! Актуальность обсуждаемого законопроекта, по крайней мере, в нашей фракции, не вызывает сомнения, поскольку речь идет об уменьшении дефицита кадров медицинских работников на селе, о закреплении кадров.

Ведь обеспеченность медработниками в сельской местности более чем в 2 раза ниже, чем среднероссийские показатели: в селе – 15 врачей на 10 тысяч жителей, а в среднем по России – 37.

Упорядочить компенсации – это правильно и хорошо. Но мои многочисленные беседы с коллективами районных больниц и с представителями местной власти, проведенные в последние годы, однозначно говорят о том, что главный вопрос для закрепления кадров – это гарантии предоставления жилья.

В то же время в муниципальных бюджетах зачастую средств на решение этой задачи не хватает. Но двигаться в данном направлении необходимо, и, значит, нужно заложить такие принципы на федеральном уровне!..

К сожалению, данный законопроект, как и многие другие социально-значимые предложения, был отклонен: «за» проголосовали депутаты КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, всего – 101 человек. Что же касается парламентского большинства, депутатов «Единой России», то они предпочли не участвовать в голосовании.