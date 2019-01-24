Названо имя нового министра спорта Кубани

СЕГОДНЯ 14:08 2019-01-24T14:08:17+03:00

Им стал 11-кратный чемпион мира по ачери-биатлону Андрей Марков

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Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края возглавит Андрей Марков. Сегодня его представил вице-губернатор Кубани Николай Долуда. Марков начинал свою спортивную карьеру в Москве в лыжных гонках и биатлоне. В 1998 Он занялся ачери-биатлоном и в этом виде спорта добился значительных успехов, став 11-кратным чемпионом мира, являясь, на данный момент, рекордсменом по количеству завоеванных наград.

- После ухода из большого спорта Марков тренировал национальную сборную России. В 2009 году вошел в состав Оргкомитета по подготовке XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних Игр «Сочи-2014», рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На посту министра спорта Кубани Андрей Марков сменил Людмилу Чернову, возглавлявшую ведомство с 2006 года.

Напомним, 26 апреля 2018 года в отношении Черновой было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность».