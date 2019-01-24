На Кубани на четверть увеличилось поголовье свиней

СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-24T14:17:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Поголовье свиней на начало 2019 года в Краснодарском крае увеличилось на четверть. Если еще год назад показатель был - 410 тысяч голов, то сейчас цифра увеличилась до 515 тысяч.

Разведением свиней на Кубани занимаются в основном сельхозорганизации.

- В них сосредоточено около 506 тысяч голов свиней, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом минсельхозе. - Каждое из этих предприятий обладает высокой степенью биологической защиты.

2018 год – период активного развития свиноводства на Кубани. Стоит сказать, что в крае было введено несколько свинокомплексов, в том числе в Белоглининском, Калининском, Гулькевичском районах. А вот в Ейском районе начали строить селекционно-генетический центр по свиноводству.

А тем временем охотники рассказывают, что в лесах Краснодарского края находят безжизненные туши диких кабанов. Подобные находки в лесах края нередки, о чем есть фото и видеосвидетельства. Судя по кадрам, в животных не стреляли.