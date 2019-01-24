Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предложили проверить законность передачи акций компании «РУСАЛ» под управление США

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-24T14:12:42+03:00

Коммунисты предложили комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратиться в Генпрокуратуру, ФСБ и правительство РФ

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Группа депутатов думской фракции КПРФ: Н.В. Коломейцев (Ростов-на-Дону), А.В. Куринный (Ульяновск), В.А. Ганзя (Новосибирск) и Н.И. Осадчий (Краснодар) – внесли на пленарном заседании 23 января проект протокольного поручения. Коммунисты предложили Комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратиться в Генпрокуратуру, ФСБ и правительство РФ, чтобы запросить, насколько законной была передача акций стратегически важной компании «РУСАЛ» под американское управление.

От имени группы с аргументацией в пользу принятия протокольного поручения выступил первый заместитель руководителя фракции КПРФ Н.В. Коломейцев:

— Целый ряд средств массовой информации сообщили новость, что с 18 января фактически вся алюминиевая отрасль переходит под управление американского Минфина. При этом в рамках «антикризисных мер» в предыдущие годы О. Дерипаска, а именно его компания En+ и «РУСАЛ», получил порядка 11 млрд. евро льготного кредита, а также колоссальные государственные субсидии и субвенции…

Один миллион тонн алюминиевых слитков — это, по сути, стратегическая отрасль, которая работает на авиастроение, на космос, судостроение. И в такой ситуации, когда в принципе нас окружили со всех сторон, отдавать такую отрасль — это вообще преступление. Поэтому предлагаем запросить у правительства, насколько такие действия соответствуют национальной безопасности РФ!..

Однако председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции В.И. Пискарев («Единая Россия»), комментируя предложение, заявил, что документ оформлен не в полном соответствии с регламентом, и авторам протокольного поручения следует самостоятельно собрать всю необходимую достоверную информацию, поскольку сегодня «оснований для запроса нет». Вслед за этим парламентское большинство (прежде всего, – «единороссы») не поддержало проект протокольного поручения. «За» проголосовали только 79 депутатов…