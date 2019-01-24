Краснодар – самый застраиваемый город Кубани

СЕГОДНЯ 14:23 2019-01-24T14:23:06+03:00

По количеству новостроек столица края в 7 раз превосходит Сочи

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Эксперты оценили строительный рынок Краснодарского края. Проведенные исследования показали, что он активно развивается. Так в 2016 году на Кубани девелоперские компании начали строительство 340 объектов. В 2017-м этот показатель составил уже 375 адресов.

- Эти данные дают повод прогнозировать, что в период с 2019 по 2021 год в Краснодарском крае завершат возведение 870 новых домов. Общей объем сданной недвижимости превысим 6 млн квадратных метров, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» независимые эксперты.

Стоит особо отметить, что по количеству возводимых домов в Краснодарском крае лидируют Анапа, Сочи и Краснодар. При этом, столица Кубани опережает Олимпийскую столицу 2014 года по объемам строящегося жилья почти в 7 раз.

Также отмечается, что наибольшей популярностью кубанская недвижимость привлекает покупателей, которые переезжают из Сибири и районов Крайнего севера.