Губернатор Ростовской области высказался по поводу переноса столицы ЮФО

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-24T14:37:42+03:00

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Сегодня в Ростове-на-Дону прошла большая пресс-конференция губернатора Ростовской области Василия Голубева. Помимо прочего, чиновнику был задан вопрос о возможном переносе столицы ЮФО из Ростова в Краснодар. По словам журналистов, такие слухи появляются из-за довольно жесткой конкуренции между двумя городами. Как отметил глава Ростовской области, Ростов-на-Дону обладает гораздо большим потенциалом, чем столица Краснодарского края.

- У Ростова нет угрозы потерять статус южной столицы России. Он имеет потенциал, с которым многие крупные города несравнимы. Потенциал развития у Ростова просто запредельный. И Ростов будет доказывать, что именно он — реальная столица ЮФО. Поэтому нужно все учитывать и смотреть не только в 2019-2020, но и дальше. У Ростова, очевидно, есть конкурентное преимущество, - заявил Василий Голубев.