Власти Кубани обсудили с Сергеем Галицким вопрос реконструкции кинотеатра «Аврора»

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-24T15:42:13+03:00

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с бизнесменом Сергеем Галицким. На встрече был поднят вопрос реконструкции краснодарского кинотеатра «Аврора». Как отметил Кондратьев, этот проект является одним из важнейших для города, из реализуемых в 2019 году.

- По словам Сергея Галицкого, после передачи управления объектом от городской администрации потребуется более полугода, чтобы подготовить проектно-сметную документацию. После этого можно будет приступать к работам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что, по заверениям Галицкого, архитектурный облик кинотеатра после реконструкции не изменится. Инвестор также отметил, что также будет проведена работа над прилегающей к «Авроре» территории. Ее озеленят, а пешеходные переходы к кинозалу отремонтируют.

Напомним, кинотеатр «Аврора» находится на реконструкции с 2015 года. Ранее инвестор Сергей Галицкий заявил о готовности принять участие в восстановлении объекта.