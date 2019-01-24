Кубань на втором месте по вводу жилья в России

СЕГОДНЯ 15:54 2019-01-24T15:54:02+03:00

В этом году в Краснодарском крае продолжат решать проблему обманутых дольщиков

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В 2019 году в Краснодарском крае введут в эксплуатацию 4 млн квадратных метров жилья. По данному показателю Кубань занимает второе место в России и первое в Южном Федеральном округе.

- Власти Краснодарского края, помимо прочего, намерены продолжить работу по решению проблемы обманутых дольщиков. На 2019 год запланирована сдача 12 домов, находящихся в реестре проблемных объектов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что Краснодарский край сохраняет высокие темпы строительства жилья, несмотря на ужесточение контроля за строительством и перспективным планированием. Также на Кубани отказались от точечной и перешли к комплексной застройке, что позволяет обеспечивать новоселов необходимой социально-бытовой инфраструктурой. Кроме того, на Кубани действуют ограничения по высоте возводимых зданий. Например, в городах-курортах и исторических центрах городов.