2019-01-24T16:07:27+03:00
Общество

На Кубани определят лучшего экспортера

В Краснодаре стартовал прием заявок на участие в одноименном конкурсе
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Центр координации поддержки экспорта Краснодарского края начал прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучший экспортер» по итогам 2018 года. В состязании могут участвовать представители малого и среднего бизнеса, которые осуществляют свою деятельность на территории Кубани и поставляют свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья.

- Оргкомитет оценит результаты деятельности компаний, объему экспортируемой продукции, географии поставок, участию в международных выставках, российских и зарубежных деловых конкурсах, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Победителей определят в четырех номинациях: предприятие-производитель, торговое предприятие, высокотехнологичный экспорт и лидер географии продаж.

Заявки на участие в конкурсе «Лучший экспортер» можно подавать до 15 февраля 2019 года. Правила конкурса и его регламент опубликованы на сайте Центра поддержки экспорта: kubanexport.ru

Участие в конкурсе бесплатно.

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