На Кубани определят лучшего экспортера
Центр координации поддержки экспорта Краснодарского края начал прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучший экспортер» по итогам 2018 года. В состязании могут участвовать представители малого и среднего бизнеса, которые осуществляют свою деятельность на территории Кубани и поставляют свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья.
- Оргкомитет оценит результаты деятельности компаний, объему экспортируемой продукции, географии поставок, участию в международных выставках, российских и зарубежных деловых конкурсах, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Победителей определят в четырех номинациях: предприятие-производитель, торговое предприятие, высокотехнологичный экспорт и лидер географии продаж.
Заявки на участие в конкурсе «Лучший экспортер» можно подавать до 15 февраля 2019 года. Правила конкурса и его регламент опубликованы на сайте Центра поддержки экспорта: kubanexport.ru
Участие в конкурсе бесплатно.