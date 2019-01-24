2019-01-24T16:19:47+03:00
Происшествия

В Краснодаре орудуют «лавочные» воры

Элементы благоустройства украли в поселке Лорис
Максим ОСОКИН
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Кадр записи с камер видеонаблюдения. Фото: пресс-служба администрации КраснодараКадр записи с камер видеонаблюдения. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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В поселке Лорис неустановленные лица совершили кражу трех лавочек. Их установили в населенном пункте в 2018 году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Злоумышленники попали в объектив установленных камер наблюдения.

— С начала года из дворов украдены уже три новые лавочки. Совместно с ТСЖ «Лорис» мы собрали все материалы о факте кражи и передали их в полицию для поиска преступников, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в управляющей компании.

Запись камеры видеонаблюдения ТСЖ Лорис .

Отметим, в 2018 году в пос. Лорис провели благоустройство территорий, прилегающих к 14 многоквартирным домам. Здесь оборудовали детские и спортивные площадки, провели работы по озеленению, высадив деревья и кустарники, установили новые лавочки, фонари уличного освещения и уложили тротуарную плитку.

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