Клиенты ВТБ увеличили траты на каршеринг в шесть раз

СЕГОДНЯ 16:27 2019-01-24T16:27:06+03:00

Результаты показали, что в 2018 году они воспользовались этой услугой более 1,5 млн раз, потратив свыше 360 млн рублей, что в шесть раз превосходит результаты предыдущего года

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ВТБ провел исследование популярности сервиса поминутной аренды автомобилей (каршеринг) среди своих розничных клиентов. Результаты показали, что в 2018 году они воспользовались этой услугой более 1,5 млн раз, потратив свыше 360 млн рублей, что в шесть раз превосходит результаты предыдущего года.

В исследовании приняли участие пять компаний-лидеров по предоставлению каршеринга в России. В самой популярной из них клиенты ВТБ арендовали автомобили более 515 тысяч раз. Средняя стоимость поездки составила 229 рублей, по сравнению с 2017 годом она сократилась на 30 рублей. Самая дорогая поездка была зафиксирована в Москве.

Среднемесячный объем трат клиентов в рамках сервиса составил 30 млн рублей. При этом наиболее активными месяцами по количеству поездок в прошлом году стали декабрь (более 50 млн рублей в месяц), октябрь (более 48 млн рублей) и ноябрь (более 46 млн рублей).

«Сервис каршеринга с каждым годом набирает все большую популярность, причем как у жителей столицы, так и пользователей в других регионах нашей страны. Со своей стороны, мы рады предложить своим клиентам новые сервисы для комфортной и безопасной оплаты этой услуги онлайн», - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.