В Новороссийске на сутки отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-24T16:38:48+03:00

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В Новороссийске 25 января 2019 года на сутки ограничат подачу воды потребителям. Это связано с ремонтными работами, которые будут проводить на магистральном водоводе МВ №1 от НС-3 до НС-4. Из-за этого могут возникнуть перебои с подачей холодной воды в дома города-героя.

- Подача воды будет сокращена на 30% с 06:00 часов 25 января до 06:00 часов 26 января 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в МУП «Водоканал».

Подачу воды в полном объеме планируют возобновить в течение 6 часов после окончания работ.

В штатном режиме вода будет подаваться в Шесхарис, Центральную часть города и поселок Алексино.

Узнать информацию о холодном водоснабжении и подать заявку на подвоз воды можно по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 8 (8617) 30-98-60, 8 (8617) 30-98-61.