75 лет освобождения Ленинграда:Школьникам Геленджика дадут попробовать блокадную «норму» хлеба

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-24T17:43:35+03:00

Детям также покажут фильм о жизни в городе-герое во время блокады

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На Кубани идет месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В Геленджике в понедельник городской хлебзавод испечет хлеб, аналог того, что выпекали в Ленинграде во время войны. Буханки развезут по школам. Детям отрежут и дадут попробовать ровно 50 блокадных грамм. Также учащимся 5-11 классов всех школ города-курорта покажут художественный фильм «Ленинград».

- Этот фильм поможет детям понять всю глубину страданий, которые выпали на долю жителей города-героя во время блокады, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Напомним, месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы стартовал на Кубани 23 января. В этом году он приурочен к 30-й годовщине вывода Советского воинского контингента из Афганистана, а также 25-летию начала операции по наведению конституционного порядка в республике Чечня.