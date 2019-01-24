2019-01-24T18:31:38+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе после резонансного ДТП на Аллее установили вазоны, чтобы ограничить сквозной проезд

Однако спустя несколько часов после их появления мотоциклист сбил ребенка
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/gk_news/Фото: instagram.com/gk_news/
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Со дня громкого ДТП на Аллее тысячи сосен, где Mazda сбила молодую маму, прошло полторы недели. Местные жители часто жаловались, что гулять по пешеходной улице Ленина стало опасно. Часто здесь гоняют машины на большой скорости. На эту проблему никто не обращал внимания, пока не случилась беда.

Потому власти города решили ограничить сквозной проезд. Для этого они установили 18 вазонов с цветами по улице Ленина от школы до курортной зоны, надеясь, что это станет преградой для резвых автомобилистов.

Фото: instagram.com/gk_news/

Фото: instagram.com/gk_news/

- Надеюсь, что автовладельцы и жители улицы Ленина с пониманием отнесутся к этому новшеству, - сказал глава города Александр Кильганкин. - Проезд полностью не будет закрыт, а вот лихачи гонять больше не смогут.

Но не прошло и дня после установки вазонов, как на аллее вновь случилось происшествие. На этот раз мотоциклист сбил ребенка. Девочка отделалась ушибами и ссадинами, обстоятельства ДТП устанавливают автоинспекторы.

Более того, кто-то из водителей уже успел задеть один из вазонов и повредить его.

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