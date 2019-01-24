2019-01-24T18:12:11+03:00
Общество

Кубанские аграрии получат 102 млн рублей на элитное семеноводство

Это на четверть больше, чем в 2018 году
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани развивают элитное семеноводство. Для поддержки этого направления аграриям региона из федерального и регионального бюджетов выделят 102 млн рублей. По сравнению с 2018-м годом сумма выросла на 25%.

– Каждый год на Кубани растет площадь земель, которые засевают элитными и оригинальными семенами. Это способствует увеличению валового сбора зерна, а также улучшению его качества, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В частности, в этом году высеяли 359 тыс. тонн семян озимых, из которых доля оригинальных и элитных– 40%. Все семена – плод работы Кубанских селекционеров.

Стоит отметить, что Краснодарский край является лидером среди российских регионов по селекции и семеноводству сельхозкультур. В 2018 году их работа была отмечена президентом Владимиром Путиным, который заявил, что разработки Кубанских ученых необходимо распространять по всей стране.

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