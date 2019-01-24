2019-01-24T19:13:36+03:00
Общество

В Краснодаре назвали имя учителя года

Им стала педагог педагог гимназии № 87 Ольга Олексенко
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия конкурса «Учитель года города Краснодара-2019». Обладателем почетного титула стала учитель начальных классов гимназии № 87 Ольга Олексенко. Лауреатов и участников состязания поздравил глава Краснодара Евгений Первышов.

- Вы побеждаете в различных конкурсах, а ваши ученики завоевывают награды российских и Международных олимпиад. Со своей стороны власти города будут поддерживать и талантливых учеников, и вас, педагогов,- сказал Евгений Первышов.

По словам мэра Краснодара, сейчас в городе возводят 5 общеобразовательных учреждений, а также 2 корпуса-пристройки к уже существующим. За последние 5 лет количество молодых педагогов в школах Краснодара практически удвоилось. Городские власти выделяют дополнительные средства на выплату грантов молодым учителям, воспитателям и педагогам дополнительного образования.

Переходящий приз конкурса — хрустального пеликана Ольге Олексенко передала победитель конкурса 2018 года Оксана Мартынова.

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